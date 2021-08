Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus waren woensdag de grote winnaars in de AEX-index in Amsterdam. Beleggers waren nog altijd positief over de cijferupdate waar Just Eat Takeaway dinsdag mee kwam. Prosus maakte een deel van de verliezen van een dag eerder goed, geholpen door sterke resultaten van het Chinese techbedrijf Tencent.