De gedeeltelijke sluiting van de Chinese containerhaven Ningbo-Zhoushan vanwege een uitbraak van corona zorgt voor logistieke problemen in andere havens in het land, nu steeds meer schepen moeten uitwijken. Nog altijd is niet duidelijk hoelang de maatregelen in de haven gaan duren. In bijvoorbeeld de havens van Shanghai en Hongkong zijn er steeds meer opstoppingen.