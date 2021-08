Oostenrijk wil geen Afghaanse vluchtelingen opnemen als gevolg van de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. Het land streeft naar opvangcentra in de regio. Het moet het doel zijn de meeste mensen in de regio te houden, zei de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer voorafgaand aan overleg met EU-collega’s over de kwestie.