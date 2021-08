Museum Kröller-Müller in Otterlo stelt tijdelijk de kelder open waar in de Tweede Wereldoorlog de kunstcollectie van verzamelaarster Helene Kröller-Müller (1869-1939) lag opgeslagen. Bezoekers van het museum kunnen ter plekke een routebeschrijving krijgen en dan op zoek gaan naar de nog altijd in een zandduin op de Hoge Veluwe verborgen liggende kelder, circa tien minuten lopen verderop.