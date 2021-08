De Airborne-luchtlandingen en -herdenking in september in Ede gaan dit jaar in aangepaste vorm door. Wegens de coronapandemie is er een versoberd programma. Op zaterdag 18 september mag beperkt publiek aanwezig zijn op en om de Ginkelse Heide. De gemeente Ede gaat uit van maximaal 15.000 bezoekers verspreid over de dag.