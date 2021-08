Prosus en Just Eat Takeaway uitblinkers op afwachtend Damrak

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorden woensdag tot de uitblinkers op een afwachtend Damrak. Beleggers bleven terughoudend door de zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de Federal Reserve (Fed). Beleggers hopen in de aantekeningen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank meer aanwijzingen te vinden wanneer de Fed gaat beginnen met de afbouw van de coronasteun.