Tankstations langs de snelwegen mogen in principe ook laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Die laadpalen moeten wel een ondergeschikte activiteit vormen ten opzichte van het aanbieden van brandstof, heeft de Raad van State bepaald. De hoogste bestuursrechter moest uitspraak doen over het verlenen van vergunningen daarvoor na beroepen van Fastned en The Fast Charging Network.