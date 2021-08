Bierbrouwer Carlsberg heeft in het eerste halfjaar meer omzet geboekt dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Het bedrijf profiteerde van de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen, maar zag in andere landen de maatregelen juist strenger worden. Daarom worden de Denen positiever over heel 2021. Verder groeide het bedrijf sterk in speciaalbieren en alcoholvrije biertjes.