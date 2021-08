De zeven nieuwe coronagevallen in Nieuw-Zeeland, die het land sinds dinsdag weer in een strenge nationale lockdown hebben doen belanden, houden verband met de recorduitbraak in buurland Australië. Dat blijkt uit onderzoek naar de genetische code van het virus. Dinsdag gingen in Nieuw-Zeeland alle scholen, winkels en bedrijven dicht, met uitzondering van supermarkten, apotheken en medische centra.