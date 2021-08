Banken en betaaldiensten blokkeren ‘antivax’-organisaties

Meerdere banken en betaaldiensten hebben de afgelopen tijd rekeningen geblokkeerd van organisaties die volgens hen nepnieuws verspreiden over corona en vaccinaties. NRC meldt na een rondgang dat zeker acht invloedrijke internetkanalen in de voorbije maanden de wacht is aangezegd of reeds zijn afgesloten van hun bankrekening of betaaldienst. Onder meer Viruswaarheid van Willem Engel, uitgeverij De Blauwe Tijger en evangelist Jaap Dieleman hebben daarmee te maken gehad.