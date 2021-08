De mensen die Nederland had willen wegleiden uit Kabul hebben niet de kans gekregen om in te stappen in het vliegtuig dat er dinsdagavond landde. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag. Er was te weinig tijd en de Amerikanen laten bovendien geen Afghanen toe op de luchthaven. „Hopelijk is er morgen verbetering in deze situatie.”