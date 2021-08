ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers begrijpt niet waarom hij weer is uitgenodigd om te komen praten over de formatie. Het is hem duidelijk geworden dat D66 na een zomerstop nog altijd niet met zijn partij wil samenwerken. Voorafgaand aan een gesprek met VVD-leider Mark Rutte en Rob Jetten namens D66 zei hij graag te vernemen waarom hij in dit stadium nog bij de onderhandelingen betrokken wordt.