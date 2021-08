Organisator van autoshows 402 Automotive ziet toch af van een kort geding tegen de Nederlandse staat. De organisator van grote bijeenkomsten rond auto’s wilde dat het kabinet helderder werd in zijn communicatie over de mogelijkheden om in coronatijd evenementen te laten plaatsvinden. Volgens directeur Ronald van den Broek is de gang naar de rechter na wat aanpassingen op de website van de overheid niet meer nodig.