De Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh claimt dat hij de wettelijk leider van Afghanistan is. Hij roept de bevolking op zich aan te sluiten bij het „verzet”. In een serie tweets beweert hij in het land zelf te zijn, in tegenstelling tot president Ashraf Ghani die zich uit de voeten maakte toen de radicaalislamitische Taliban-beweging afgelopen weekeinde de Afghaanse hoofdstad Kabul innam.