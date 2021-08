De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend, onder meer door zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis door de opmars van de Delta-variant. Supermarktconcern Walmart en doe-het-zelfketen Home Depot stonden bij de verliezers op Wall Street na de bekendmaking van kwartaalresultaten. Daarnaast ging de aandacht uit naar tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen.