De tapijthandel met Afghanistan gaat waarschijnlijk door, want die is heel belangrijk voor Afghanistan. Dat verwacht ondernemer Nowroz Nowrozy van Nowrozy Perzische Tapijten in Amsterdam. Volgens de tapijtverkoper vormt het maken van tapijten een goede inkomstenbron voor Afghanistan. Ook de Taliban zouden er belang bij hebben dat het land tapijten kan blijven uitvoeren.