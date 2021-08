De 31-jarige vrouw die wordt verdacht van poging tot kindermoord, ontkent dat zij in oktober 2014 haar pasgeboren baby in een ondergrondse container in Amsterdam-Slotermeer heeft achtergelaten. De vrouw is in april in Duitsland aangehouden en stond dinsdag voor het eerst in het openbaar terecht tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.