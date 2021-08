Steeds meer rechtszaken tegen Philips in VS wegens terugroepactie

In de Verenigde Staten worden steeds meer rechtszaken aangespannen tegen Philips naar aanleiding van de terugroepactie van met name maskers om slaapapneu te voorkomen. Dat blijkt uit berichten op websites van verschillende gespecialiseerde advocatenbureaus, na eerdere berichtgeving van de Volkskrant. Philips wil het door die krant genoemde aantal van meer dan tachtig zaken in de VS en Canada niet bevestigen omdat het bedrijf „geen commentaar geeft op mogelijke rechtszaken”.