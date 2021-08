De arbeidsmarkt is in België weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. De werkgelegenheidsgraad komt volgens een voorlopige schatting uit op 71 procent, het hoogste niveau sinds augustus 2019. Dat is de verhouding tussen de totale werkgelegenheid en de bevolking op arbeidsleeftijd, tussen de 20 en 64 jaar oud.