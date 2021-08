Taliban schieten in de lucht bij vliegveld Kabul

Talibanstrijders bij de internationale luchthaven van Kabul hebben in de lucht geschoten om de menigte bij het luchthavencomplex te verjagen, meldde de nieuwssite al-Jazeera. Amerikaanse militairen deden maandag precies hetzelfde. Een menigte wil het terrein op in de hoop op een vlucht uit het land. Maandag slaagden talrijke wanhopige Afghanen erin het vliegveld en de start- en landingsbaan te bereiken. Ze blokkeerden zo de evacuaties die verscheidene landen via deze luchthaven willen uitvoeren.