De VVD vindt dat het kabinet moet proberen „zorgvuldig” te beoordelen of de mensen die uit Afghanistan worden teruggehaald geen bedreiging in Nederland kunnen vormen. Dat zei Kamerlid Jeroen van Wijngaarden tijdens het Kamerdebat over de crisis. Dat is wat hem betreft niet in strijd met het beschermen van mensen die in „groot gevaar” zijn door hun werk voor Nederland.