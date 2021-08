Mijnbouwer BHP doet zijn olie- en gasbezittingen over aan Woodside Petroleum. In ruil daarvoor krijgt het Brits-Australische BHP 48 procent van de aandelen van het eveneens Australische Woodside in handen. Die gaat BHP vervolgens verdelen onder zijn eigen aandeelhouders. De aandelen Woodside zijn ongeveer 15 miljard dollar waard, omgerekend 12,7 miljard euro.