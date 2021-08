Het is nu tijd voor werkgevers om de lonen te verhogen en meer zekerheid te bieden aan werknemers door ze een vast contract te geven. Dat zegt vakbond CNV in reactie op de nieuwste groeicijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie sneller is gegroeid dan verwacht. CNV vindt dat de coronasteunpakketten van de overheid „zeer goed werk” hebben verricht.