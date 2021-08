Cybercriminelen hebben drie weken lang geprobeerd in te breken in de computersystemen van de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Dat is niet gelukt. Wel kregen de aanvallers toegang tot een mailbox van een medewerker. Ze hebben geen informatie gedownload of gestuurd, maar misschien hebben ze wel mails met persoonlijke gegevens gezien.