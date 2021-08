Het is op dit moment niet goed na te gaan of iedereen die door Nederland uit Kabul wordt geëvacueerd de luchthaven heeft kunnen bereiken. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat over de crisis. Het vliegveld functioneert bovendien nog niet zoals zou moeten.