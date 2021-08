Niet eerder steeg het aantal webwinkels zo hard in de eerste twee kwartalen van een jaar als dit jaar, heeft dataspecialist BoldData becijferd. In de eerste zes maanden kwamen er bijna een vijfde meer webshops bij ten opzichte van vorig jaar. Door de coronapandemie wordt er veel meer online gewinkeld dan voorheen. Ook moesten fysieke winkels in de eerste paar maanden nog veelal gesloten blijven.