Brussel bevestigt ontvangst Poolse brief over tuchtkamer rechters

De Europese Commissie heeft een brief ontvangen van de Poolse regering waarin ze ingaat op de justitiële hervormingen, waaronder de invoering van een omstreden tuchtkamer voor rechters, in het land. Een commissiewoordvoerder wilde niets zeggen over de inhoud van de brief die nu „wordt geanalyseerd.” Brussel eist de schriftelijke toezegging dat de regering gehoor zal geven aan uitspraken van het EU-hof waaronder het terugdraaien van de tuchtregeling. Om middernacht liep een ultimatum voor Polen af.