Prosus en Just Eat Takeaway dalen in licht lagere AEX

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway werden dinsdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Prosus bleef last houden van de reguleringsdrift in de Chinese techsector. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, leed in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een half miljard euro verlies. Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van technologiegroep TKH wel in de smaak bij beleggers.