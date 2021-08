Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl leed in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een half miljard euro verlies. Ook technologiegroep TKH opende de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen en de industriële productie, die later op de dag bekend worden gemaakt.