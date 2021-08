Half miljard verlies voor Just Eat Takeaway na overnames

Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway heeft in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een half miljard euro verlies geleden. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl investeerde flink na de overname van het Britse Just Eat, die in april werd afgerond. Ook het Amerikaanse Grubhub, dat in juni definitief werd overgenomen, droeg bij aan het verlies. De omzet van Just Eat Takeaway steeg wel hard en het bedrijf verwacht dat het dieptepunt qua verliezen al is geweest.