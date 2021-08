CBS en Eurostat geven inzicht in stand economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met cijfers over de groei van de economie in het tweede kwartaal. Later in de ochtend komt ook het Europese statistiekbureau Eurostat met groeicijfers voor de economie van de eurozone. In beide gevallen rekenen economen weer op groei na een krimp in de eerste drie maanden van het jaar. Daarbij werd de economie geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen die afgelopen winter en voorjaar nodig waren vanwege de heropleving van het coronavirus.