Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbeving in het zuidwesten van Haïti zaterdag is opgelopen tot 1419. De autoriteiten in het land maakten tijdens een op televisie uitgezonden persconferentie verder bekend dat er ook circa 6900 mensen gewond zijn geraakt bij de schok met een kracht van 7,2. Een dag eerder ging het nog om 1297 doden en 5700 gewonden. Interim-premier Ariel Henry kondigde drie dagen van nationale rouw af.