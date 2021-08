Meer dan tweehonderd boeren hebben vorige maand wel schade geleden van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant, maar dreigen buiten de boot te vallen als het gaat om een vergoeding van de overheid. Volgens boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland gaat het om Brabantse agrariërs in de omgeving van Boxmeer die gewassen telen in de uiterwaarden van de rivier de Maas.