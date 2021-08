Wall Street schrikt van veiligheidsonderzoek naar autopilot Tesla

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla was maandag een grote verliezer op de beurzen in New York. Beleggers schrokken ervan dat autoriteiten in de Verenigde Staten een onderzoek zijn begonnen naar de veiligheid van de autopilot van Tesla na een reeks aanrijdingen. Ook verwerkte Wall Street het nieuws over de machtsovername van Afghanistan door de Taliban. Verder reageerden de financiële markten op tegenvallende macro-economische cijfers uit China. Dat zorgde voor een voorzichtige stemming, al gingen de Dow-Jonesindex en de S&P 500 wel weer met records de handel uit.