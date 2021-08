Hulpverleners haasten zich naar aardbevingsgebied Haïti

Hulpverleners haasten zich naar het zuidwesten van Haïti. Daar was zaterdag een zware aardbeving waarbij zeker 1200 mensen zijn omgekomen. Duizenden mensen raakten gewond op het Caraïbische eiland. In het getroffen gebied wordt de tropische depressie Grace verwacht, die het moeilijk kan maken om slachtoffers te bereiken en te helpen. Het dodental gaat waarschijnlijk nog verder stijgen omdat op veel plekken geen telefoonsignaal is en mensen daarom lastiger om hulp kunnen vragen.