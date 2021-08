India is bereid de kleine gemeenschappen van hindoes en sikhs uit Afghanistan op te nemen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi is naar eigen zeggen in constant overleg met vertegenwoordigers van deze minderheden. „We zullen iedereen die wil, helpen om naar India te komen”, aldus New Delhi. India staat ook mensen bij die in Afghanistan hebben gewerkt voor projecten die India in het kader van ontwikkelingswerk heeft uitgevoerd.