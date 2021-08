De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend, vooral onder druk van tegenvallende macro-economische cijfers uit China. Daarmee werd wat afstand genomen van de nieuwe recordstanden die vrijdag werden neergezet door de Dow-Jonesindex en de brede S&P 500. Verder verwerkten beleggers op Wall Street het nieuws over de machtsovername van Afghanistan door de Taliban.