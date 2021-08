Luchthaven Schiphol heeft in de belangrijke vakantiemaand juli ongeveer 3 miljoen reizigers verwerkt. Dat betekende ruimschoots een verdubbeling van de 1,3 miljoen passagiers in dezelfde maand een jaar geleden. Het aantal reizigers is bij lange na nog niet op het niveau van 2019, toen er in juli 6,7 miljoen passagiers gebruik maakten van de luchthaven.