Hulporganisatie blij dat politiek ‘eindelijk’ in actie komt

Hulporganisatie Cordaid is blij dat de politiek „eindelijk” in actie komt om mensen in Afghanistan te helpen. „Nederland heeft het tot nu toe erg laten lopen, maar we zijn blij met de verandering”, zegt Paul van de Berg, politiek adviseur bij Cordaid. „Maar het moet nu wel snel leiden tot de evacuatie van mensen. Er zitten nog geen mensen in een vliegtuig, pas dan zijn we echt tevreden. Er is geen tijd te verliezen”, aldus Van de Berg.