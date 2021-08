De Poolse commerciële nieuwszender TVN24 heeft in Nederland een uitzendlicentie gekregen. Daarmee kan de zender toch blijven uitzenden in Polen nu het bedrijf daar geen licentie krijgt. Polen geeft TVN24, dat in handen is van het Amerikaanse concern Discovery, al een jaar geen nieuwe licentie. Het land wil met een wet komen waardoor mediabedrijven voor minimaal de helft in Europese handen moeten zijn.