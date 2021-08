Ouwehands Dierenpark heeft er een kleine mannetjesolifant bij. Moeder Duna is in de nacht van zondag op maandag bevallen na een draagtijd van ruim twintig maanden. De jonge olifant is iets te vroeg geboren, want gewoonlijk duurt een olifantendracht 22 tot 23 maanden. Maar het jong is goed gezond, aldus de dierentuin.