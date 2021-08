Proces tegen Nederlandse sekteleider in Kleef gaat langer duren

De rechtbank in het Duitse Kleef gaat meer zittingsdagen uittrekken voor het proces tegen de Nederlandse sekteleider Robert B., verdacht van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn sekte, de Orde der Transformanten. Naast de drie dagen die in augustus nog gereserveerd zijn voor getuigenverhoren, heeft de rechtbank 21, 22 en 24 september gereserveerd voor zittingen. Mocht ook dat niet voldoende zijn dan kan de rechtbank nog nieuwe extra zittingsdagen uittrekken. Dat heeft een persrechter van het Landgericht Kleef maandag bekendgemaakt.