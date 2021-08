Een 20-jarige Amsterdammer die tot dusverre werd gelinkt aan twee aanslagen met explosieven op Poolse supermarkten in Beverwijk en Tilburg, wordt door justitie ook in verband gebracht met een derde aanslag in Aalsmeer. Dit bleek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de zaak tegen Hyron A. bij de rechtbank in Alkmaar.