De eigenaren van enkele Poolse supermarkten die sinds eind vorig jaar doelwit zijn geweest van aanslagen met explosieven, hebben nog altijd geen idee in welke hoek de opdrachtgevers moeten worden gezocht. Dit zei een van hen maandag na afloop van een eerste voorbereidende zitting tegen een van de verdachten in de zaak bij de rechtbank in Alkmaar.