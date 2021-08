Frankrijk en Duitsland halen landgenoten op uit Kabul

Frankrijk gaat vanaf maandag landgenoten evacueren van het vliegveld van Kabul door ze naar eerst de Verenigde Arabische Emiraten te vliegen. Parijs heeft al sinds april Fransen opgeroepen het land te verlaten, maar volgens minister van Defensie Florence Parly zijn er nog tientallen in Kabul. Er zal ook Afghaans personeel worden geëvacueerd. Parly zei dat de geëvacueerden in eerste instantie naar een Franse basis in Abu Dhabi worden gevlogen.