Aandacht voor Chinese macrocijfers aan begin beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar een reeks van Chinese macro-economische cijfers, die zwakker waren dan verwacht. Beleggers verwerken daarnaast nog de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag en zullen ook de ontwikkelingen in Afghanistan in de gaten houden. Het cijferseizoen waarin veel bedrijven met resultaten komen, is inmiddels bijna voorbij. Later in de week komen wel nog de bouwers BAM en Heijmans en betalingsbedrijf Adyen met cijfers.