Nikkei zakt na zwakke economische cijfers uit China

In Japan, dat de afgelopen dagen werd getroffen door noodweer, is de aandelenbeurs maandag flink lager geëindigd. De stemming werd gedrukt door tegenvallende macro-economische cijfers uit China. Zo bleek onder meer dat de Chinese winkelverkopen en industriële productie in juli minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Ook de zorgen dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economische herstel zal vertragen hielden de markten in de greep.