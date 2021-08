Ontwikkelaar en uitbater van logistiek vastgoed CTP koopt het in aanbouw zijnde bedrijvenpark Amsterdam Logistic Cityhub. Het bedrijf van miljardair Remon Vos betaalt daarvoor 307 miljoen euro, wat volgens de onderneming de grootste som is die ooit in Nederland is betaald voor één stuk logistiek vastgoed. CTP is sinds maart genoteerd aan de beurs in Amsterdam.