Groningers vragen in advertentie aandacht voor aardbevingsgebied

Haal de hand van de knip en los de problemen door de aardbevingen in Groningen snel op; net zo royaal als de miljarden opbrengsten van de gaswinning zijn uitgegeven. Die oproep doet de Groninger Bodem Beweging (GBB) maandag in een advertentie in drie landelijke dagbladen, AD, Trouw en de Volkskrant. Op de dag af negen jaar na de zware aardbeving (3,6) bij Huizinge, vraagt de GBB aandacht voor de problemen waar Groningers nog steeds mee zitten.