Vrijwilligers raapten 57.772 peuken op van de stranden

Vrijwilligers hebben in iets meer dan twee weken bijna 60.000 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. Sinds 1 augustus verzamelden 2873 vrijwilligers 4641 kilo afval, waaronder dus veel peukjes. De meeste van de in totaal 57.772 geraapte peuken (8039) werden gevonden op het strand van Zandvoort, maar ook in Noordwijk en Scheveningen met respectievelijk 6666 en 6152 peuken leek het strand wel een asbak, meldt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee.